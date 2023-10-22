Какой церковный праздник отмечают православные граждане России в день 23 октября 2023 года Юлия СкворцоваУ среди православных верующих России давно запланировано отмечать особый церковный праздник в каждый 23 октября.
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