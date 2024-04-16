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«Тампа» сыграет с «Бостоном» или «Флоридой» в 1-м раунде плей-офф

«Лайтнинг» встретятся в первом раунде с командой, занявшей первое место в Атлантическом дивизионе.  Сегодня «Рейнджерс» обеспечили себе 1-е место в Восточной конференции и лиге в целом.

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