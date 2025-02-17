Студент выбрал экстремальный путь, чтобы успеть на экзамен

Студент из Индии добрался до университета на параплане, чтобы избежать пробок и успеть на экзамен. В социальных сетях стали популярными кадры, на которых студент из деревни Пасарани в штате Махараштра, Самарт Махангаде, летит на параплане, чтобы успеть на экзамен.
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