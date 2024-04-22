Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • валерии темников
    Валерий, я думаю что этого не делалось по простой причине. Было НЕЧЕМ бить по тем точкам. Сейчас ситуация резко помен...Вашингтон оживил ...

Любителям халявы, или Россия всем должна

Любителям халявы, или Россия всем должна

Виктор Анисимов  Никак не угомонятся любители пожить за счёт России и российского народа. Всё пытаются привить нам чувство вины за распад Советского Союза, и за то что якобы "Россия их бросила" в бывших союзных республиках, вдруг в одночасье ставших "независимыми государствами", особенно усердствуют в этих обвинениях наши "небратья" - понаехавшие к нам украинцы.

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