Песков рассказал об отсутствии у Путина планов на встречу с главой МАГАТЭ Гросси

Личная встреча президента России Владимира Путина с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси не запланирована и ее нет в графике главы государства на ближайшие дни.
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