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Почему 22 января во время войны был выходным днём

Почему 22 января во время войны был выходным днём

Сегодня уже мало кто помнит все праздники и памятные даты, которые некогда отмечались в Советском Союзе.

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Александр Лисовский
Очередная сплетня . А вот когда нерабочим днём сделают день смерти Ельцина , а потом Горбачёва ? Я за !
Nikolay Stepanov
Александр, всё точно. Тогда нам, школьникам младших классов, объясняли: чтобы люди не говорили, что сегодня праздник-Ленин умер.
Владимир Eвтушенко
Врёт падаль антисоветская. Во время ВОв вообще не было выходных.

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