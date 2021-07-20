Почему 22 января во время войны был выходным днём

Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлоеПолитикаПочему 22 января во время войны был выходным днём Сегодня уже мало кто помнит все праздники и памятные даты, которые некогда отмечались в Советском Союзе.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийОчередная сплетня . А вот когда нерабочим днём сделают день смерти Ельцина , а потом Горбачёва ? Я за !Nikolay StepanovАлександр, всё точно. Тогда нам, школьникам младших классов, объясняли: чтобы люди не говорили, что сегодня праздник-Ленин умер.Владимир EвтушенкоВрёт падаль антисоветская. Во время ВОв вообще не было выходных.Комментировать
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