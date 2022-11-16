Аргументы недели

98 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    извращенец...и мысли извращенченские...Зеленский заявил,...
  • Андрей Бодибилдер
    КлоуныСлужба безопаснос...
  • Юрий Селиванов
    Хохлы совсем головой ослабли. Зачем Рамазана в розыск обявлять , приехали к нему домоя, заявились чего дадо.Служба безопаснос...

В Челябинской области увеличилось количество смертей от ковида

В Челябинской области увеличилось количество смертей от ковида

Также за сутки наблюдается прирост по заразившимся школьникам. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, за сутки подтвердилось 97 новых случаев коронавирусной инфекции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх