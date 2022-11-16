В Челябинской области увеличилось количество смертей от ковида

Также за сутки наблюдается прирост по заразившимся школьникам. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, за сутки подтвердилось 97 новых случаев коронавирусной инфекции.
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