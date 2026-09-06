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Настя Каменских впала в депрессию и поставила на паузу карьеру из-за отмены на Украине

Настя Каменских впала в депрессию и поставила на паузу карьеру из-за отмены на Украине

Ходят слухи, что Настя Каменских сейчас переживает не самые простые времена. И поговаривают, что певица впала в депрессию, но несмотря на все разговоры она продолжает вести соцсети, где говорит о своей жизни.

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