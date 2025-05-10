Британская пресса утверждает, что Индия направила фрегаты проекта «Шивалик» к берегам Пакистана для возможного удара по портам

Британская пресса пишет о том, что Индия направляет боевые корабли «к берегам Пакистана». В сообщениях говорится о том, что корабли несут на борту сверхзвуковые ракеты, которые «вероятно, нацелены на пакистанские порты».
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