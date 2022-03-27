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Пашков о «Металлурге»: «Воробьев выходит на позиции лучших тренеров нашего хоккея. Он делает шаги вперед и растет»

Александр Пашков считает Илью Воробьева одним из лучших тренеров России.  «Металлург» захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (3-2).

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