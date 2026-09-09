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Живая Кубань

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Жителям Славянска-на-Кубани могут запретить строить дома из-за зоны подтопления: люди уже вложили деньги в участки

Жителям Славянска-на-Кубани могут запретить строить дома из-за зоны подтопления: люди уже вложили деньги в участки

Жителям Славянска-на-Кубани могут запретить строить дома из-за зоны подтопления: люди уже вложили деньги в участкиВ Славянске-на-Кубани ищут решение для жителей, которые столкнулись с ограничениями на строительство из-за новой зоны подтопления.

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