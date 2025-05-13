Названо условие для продуктивности переговоров по конфликту на Украине

Косачев: Переговоры по Украине пройдут успешно при отказе Киева от ультиматумов Россия и Украина в ходе встречи в Стамбуле могут продвинуться в разы дальше по вопросу урегулирования конфликта, если Киев откажется от ультиматумов.
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