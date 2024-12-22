Красное вино вместо виагры: миф или реальность? Ирина ВальковаВ последние годы в прессе часто появляются заголовки о чудодейственных свойствах красного вина, которое якобы способно заменить популярные препараты для улучшения потенции, такие как виагра.
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