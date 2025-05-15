Преподаватель Золотарева предупредила об опасных бактериях на банках с лимонадом

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила, что на поверхности алюминиевых банок с лимонадом и другими напитками могут накапливаться микроорганизмы и загрязнения.
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