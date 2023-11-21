МЧС применило робота при изучении опасного подводного объекта в Карском море

Специалистами российского МЧС с помощью телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" был установлен специальный оптический прибор на опасный подводный объект, находящийся в акватории Карского моря на архипелаге Новая Земля.
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