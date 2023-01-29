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Цзю – о бое Бетербиева и Бивола: «Бить надо чужих. Поговорка «бей своих, чтобы чужие боялись» не работает»

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал ситуацию с возможным проведением боя за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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