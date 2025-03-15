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Царьград

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"Остались в Одессе мужики": Что происходит на Украине после смерти Ганула*

"Остались в Одессе мужики": Что происходит на Украине после смерти Ганула*

Вскоре после оглашения решения ЕСПЧ о виновниках одесской трагедии 2 мая 2014 года произошло показательное убийство 31-летнего Демьяна Ганула*, который 11 лет назад участвовал в осаде Дома профсоюзов.

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Комментарии
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Maxim
После освобождения в 44м, полицаев одесситы вешали сами..
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23 час.
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