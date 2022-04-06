Навка о переходах спортсменов в другие сборные: «Всех подряд огульно называть предателями не стоит. У каждого своя жизнь, своя история и свои на то причины»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о возможных переходах спортсменов в другие сборные.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх