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Россия возглавила мировой рейтинг по доле семей с кошками

Россия заняла первое место в мировом рейтинге стран по доле семей, в которых есть кошки. По данным аналитиков за 2025–2026 годы, хотя бы одну кошку держит около 59% российских домохозяйств, что является самым высоким показателем среди всех исследованных государств.

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