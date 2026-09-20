Россия возглавила мировой рейтинг по доле семей с кошками

Россия заняла первое место в мировом рейтинге стран по доле семей, в которых есть кошки. По данным аналитиков за 2025–2026 годы, хотя бы одну кошку держит около 59% российских домохозяйств, что является самым высоким показателем среди всех исследованных государств.