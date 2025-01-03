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Вальдано о календаре: «Игроки – крупнейшие бенефициары инфляции в футболе, которая привела к тому, что такие клубы, как «Реал», получают миллиардные доходы»

«Я могу понять, что футболист чувствует себя наказанным за такое количество матчей. Трудно отрицать, что есть пятьдесят игроков, которым действительно тяжело.

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