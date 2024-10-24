Стали известны результаты матчей третьего тура Лиги Европы

Стали известны результаты третьего тура Лиги Европы. 23 октября в турнире были сыграны два матча: норвежский "Буде-Глимт" выиграл у португальской "Браги" со счетом 2:1, а турецкий "Галатасарай" - у шведского "Эльфсборга" со счетом 4:3.
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