Стали известны результаты матчей третьего тура Лиги Европы

Стали известны результаты третьего тура Лиги Европы. 23 октября в турнире были сыграны два матча: норвежский "Буде-Глимт" выиграл у португальской "Браги" со счетом 2:1, а турецкий "Галатасарай" - у шведского "Эльфсборга" со счетом 4:3.