Лиза Боярская живет без мужа в квартире, подаренной ее отцом

Михаил Боярский. Фото:kino-teatr.ru Максим Матвеев и Елизавета Боярская состоят в браке с 2010 года. Однако в онлайн-среде до сих пор переживают по поводу того, как артист был принят в знаменитой актерской семье.
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