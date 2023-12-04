Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Здесь я никто», – плач иноагента

«Здесь я никто», – плач иноагента

Политнавигатор Беглый оппозиционер экс-депутат Госдумы РФ, иноагент Дмитрий Гудков разразился жалобной исповедью, когда его попросили прокомментировать желание скандального рэпера и тоже иноагента Моргенштерна вернуться в Россию.

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