«Здесь я никто», – плач иноагента

Политнавигатор Беглый оппозиционер экс-депутат Госдумы РФ, иноагент Дмитрий Гудков разразился жалобной исповедью, когда его попросили прокомментировать желание скандального рэпера и тоже иноагента Моргенштерна вернуться в Россию.
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