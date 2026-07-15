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Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем

 Рейтинг жителей стран по уровню владения собственным жильем / © Visual Capitalist Новые данные OECD Affordable Housing Database показывают, что на уровень владения жильем гораздо сильнее влияют исторические особенности жилищной политики, чем уровень доходов населения.

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