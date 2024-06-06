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Гендиректор «Сибири» о приглашении легионеров: «Сложный момент. Кто-то боится в Россию ехать. Плюс контракты в рублях, их проблемно вывезти – такие суммы в чемодане не увезешь»

– Насколько иностранцы сегодня заинтересованы в том, чтобы ехать в Россию? – Очень сложный момент сегодня.

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