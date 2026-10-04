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Культуромания

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Хайнаньский кинофестиваль в 2026 году получил рекордное число заявок

Хайнаньский кинофестиваль в 2026 году получил рекордное число заявок

Хайнаньский международный кинофестиваль в 2026 году получил рекордное количество заявок от кинематографистов из России, а также еще 132 стран и регионов.

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