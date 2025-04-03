Украинца осудят за попытки теракта в отношении высокопоставленных российских офицеров

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Украины Вадима Чалого (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который три раза пытался передать посылку с взрывчаткой высокопоставленным российским офицерам.
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