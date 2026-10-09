TFF прекратит сотрудничество с Винченцо Монтеллой из-за поражений

Турецкая футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с тренером Винченцо Монтеллой после серии поражений в Лиге наций.
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