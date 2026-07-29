Константин Ивлев вернулся к 33-летней супруге после развода

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев вернулся к бывшей супруге Валерии Куденковой после развода. В интервью журналистке Лауре Джугелии Ивлев признался, что считает их примирение подарком судьбы, пишет "Лента.
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