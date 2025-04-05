В американской армии грядут масштабные сокращения

Издание Military со ссылкой на трех чиновников министерства обороны, знакомых с ходом обсуждений, сообщило, что армия США рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава, в ходе которого могут уволить до 90 тыс.
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