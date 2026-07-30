Политика как он...
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Политика как она есть

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Адвокат объяснил, грозит ли уголовная ответственность за покупку Telegram Premium

Адвокат объяснил, грозит ли уголовная ответственность за покупку Telegram Premium

Покупка подписки Telegram Premium или внутренней валюты Stars сама по себе не является уголовным преступлением после включения основателя мессенджера Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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