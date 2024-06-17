Внимание! Отключение электроэнергии в х. Дурновском ⚡️⚡️⚡️ С 9 до 17 часов по адресам: по ул. Степной, д.
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Внимание! Отключение электроэнергии в х. Дурновском ⚡️⚡️⚡️ С 9 до 17 часов по адресам: по ул. Степной, д.