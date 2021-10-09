Чистая прибыль «Сбербанка» за 9 месяцев составила 936 млрд рублей

Zab.ruБизнес и финансыЧистая прибыль «Сбербанка» за 9 месяцев составила 936 млрд рублейЧистая прибыль «Сбербанка» с января по сентябрь выросла в 1,7 раза, к аналогичному периоду прошлого года, до 936,6 млрд руб.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVitaly ArkhipovСбер еще не все возможности использовал для получения чистой прибыли-а если брать плату за вход и выход из сбера, за каждый шаг по помещению-представляете. Была бы возможность,я бы запретил людям пользоваться услугами дьявольского сбера.Комментировать
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