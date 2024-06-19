Калужская мэрия ответила в суде за разбитую мусорную площадку в Шопино

Прокуратура предъявила иск к городской управе Калуги из-за контейнерной площадки в Шопино. По мнению ведомства, были нарушены требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательстваПрокуратура предъявила иск к городской управе Калуги из-за контейнерной площадки в Шопино.