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Калужские новости

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Калужская мэрия ответила в суде за разбитую мусорную площадку в Шопино

Калужская мэрия ответила в суде за разбитую мусорную площадку в Шопино

Прокуратура предъявила иск к городской управе Калуги из-за контейнерной площадки в Шопино. По мнению ведомства, были нарушены требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательстваПрокуратура предъявила иск к городской управе Калуги из-за контейнерной площадки в Шопино.

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