Яркая бутылка, приятный запах — и скорая: как бытовая химия приводит детское любопытство к реанимации?

Бытовая химия остается одной из самых частых причин бытовых отравлений у детей. Яркие упаковки, приятный запах некоторых средств и естественное детское любопытство нередко приводят к тому, что ребенок пробует содержимое бутылки на вкус или случайно оказывается в помещении с высокой концентрацией химических паров.