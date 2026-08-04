Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 071 подписчик

Яркая бутылка, приятный запах — и скорая: как бытовая химия приводит детское любопытство к реанимации?

Яркая бутылка, приятный запах — и скорая: как бытовая химия приводит детское любопытство к реанимации?

Бытовая химия остается одной из самых частых причин бытовых отравлений у детей. Яркие упаковки, приятный запах некоторых средств и естественное детское любопытство нередко приводят к тому, что ребенок пробует содержимое бутылки на вкус или случайно оказывается в помещении с высокой концентрацией химических паров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии