Намеренно инфицировав людей SARS-CoV-2, ученые выяснили, почему некоторые не заболевают

После заражения участников ученые начали наблюдать за клетками их крови и слизистой носа. Это позволило собрать данные о более чем 600 тысячах отдельных клеток, что частично помогло создать референсную карту всех человеческих клеток, известную как Human Cell Atlas.
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