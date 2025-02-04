Рассказовцы приступили к завершающему этапу работы над первой 3D вязаной картой России

Рассказовцы продолжают работу над уникальным арт-объектом - первой 3D вязаной карты России. Авторами проекта являются Марина Елютина и Галина Погуляева, которые были инициаторами создания вязаной карты Тамбовской области, ставшей рекордсменкой страны.
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