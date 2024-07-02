Зарубина считает, что Алла Пугачева очень больна

Зарубина раскритиковала голос певицы Аллы Пугачевой. Ольга Зарубина провела сравнение своего вокального диапазона с диапазоном Аллы Пугачевой и пришла к выводу, что Примадонна проигрывает ей и многим другим исполнителям.