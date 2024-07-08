КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 3K прочитали ВСУ и так называемое Главное управление разведки Минобороны Украины не сообщают о своих погибших, зато бодро рапортуют об успехах, которые не являются никакой разведкой, а диверсиями в мирных русских городах.