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Через 11 лет службы стал предателем: "Киев откроет второй фронт — на Балтике"

Через 11 лет службы стал предателем: "Киев откроет второй фронт — на Балтике"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 3K прочитали ВСУ и так называемое Главное управление разведки Минобороны Украины не сообщают о своих погибших, зато бодро рапортуют об успехах, которые не являются никакой разведкой, а диверсиями в мирных русских городах.

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