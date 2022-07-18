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Юрист Варсеева назвала случаи покупки жилья без права на налоговый вычет

Юрист Варсеева назвала случаи покупки жилья без права на налоговый вычет

pxhere.com/PD Россияне не смогут получить налоговый вычет после приобретения недвижимости, если та оплачена за счет субсидий или средств работодателя, заявила в беседе с РИА Недвижимость юрист налоговой практики BGP Litigation Анастасия Варсеева.

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