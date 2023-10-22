В мире отмечают День заикающихся людей

22 октября, по всему миру проходят мероприятия, посвященные Международному дню заикающихся людей. Эта дата была учреждена в 1998 году при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей (ISA), которая объединяет более 50 организаций из разных стран и регионов.
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