Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье остаётся критической

Ситуация с лесными пожарами в Якутии и Забайкальском крае остается критической. Глава МЧС России Александр Куренков на совещании под руководством президента России Владимира Путина сообщил, что прогноз остается неблагоприятным.
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