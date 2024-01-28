Глава ВМС Украины заявил о готовности принять списанные корабли Великобритании

Киев будет рад получить в распоряжение своего флота списанные корабли Великобритании. Об этом заявил 27 января командующий военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News.
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