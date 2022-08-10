Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

Накипело: Андрей Малахов услышал критику и недовольство россиян и выдал новое и чистое

Накипело: Андрей Малахов услышал критику и недовольство россиян и выдал новое и чистое

Долгое время зрители федерального канала Россия - 1 выражали своё недовольство программами Андрея Малахова об отвратительных сторонах жизни в России и не самых достойных людях России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх