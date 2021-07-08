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Председатель СК России поручил передать уголовное дело об убийстве сотрудника полиции в Московской области в центральный аппарат ведомства

Председатель СК России поручил передать уголовное дело об убийстве сотрудника полиции в Московской области в центральный аппарат ведомства

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудника полиции на детской площадке из-за сделанного замечания (ч.

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