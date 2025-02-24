Государственные программы улучшают качество жизни свердловчан

В Свердловской области продолжается работа по улучшению качества жизни населения в рамках государственных и национальных программВ Свердловской области продолжается работа по улучшению качества жизни населения в рамках государственных и национальных программ.
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