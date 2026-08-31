Погибла русская туристка - число жертв выросло до 8. Новые подробности крушения парома у Кипра

Трагическое крушение парома у Кипра привело к жертвам. ЧИсло погибших увеличилось до восьми человек.30 августа у берегов Северного Кипра произошло крушение парома Filojet.
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