Токаев рассказал о тематике предстоящих переговоров с Путиным

На встрече президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, которая пройдет 9 ноября в Астане, стороны обсудят широкий перечень вопросов двустороннего сотрудничества, рассказал в интервью «Известиям» казахстанский лидер.
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