WP: рухнувший в море вертолет США мог быть использован для эвакуации американцев

Потерпевший крушение над Средиземным морем вертолет ВС США направили в регион из-за опасений Пентагона по поводу возможного разрастания конфликта и необходимости эвакуации граждан из Израиля и Ливана, сообщили в газете The Washington Post со ссылкой на источники.
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