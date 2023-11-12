WP: рухнувший в море вертолет США мог быть использован для эвакуации американцев

Потерпевший крушение над Средиземным морем вертолет ВС США направили в регион из-за опасений Пентагона по поводу возможного разрастания конфликта и необходимости эвакуации граждан из Израиля и Ливана, сообщили в газете The Washington Post со ссылкой на источники.