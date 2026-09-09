В Петербурге впервые пройдут гастроли Астраханского ТЮЗа

В Санкт-Петербурге впервые состоятся гастроли Астраханского театра юного зрителя. Показы пройдут с 9 по 12 сентября на сцене ТЮЗа имени Александра Брянцева, который в начале месяца сам побывал с ответным визитом в Астрахани.