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Газета «Культура»

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В Петербурге впервые пройдут гастроли Астраханского ТЮЗа

В Петербурге впервые пройдут гастроли Астраханского ТЮЗа

В Санкт-Петербурге впервые состоятся гастроли Астраханского театра юного зрителя. Показы пройдут с 9 по 12 сентября на сцене ТЮЗа имени Александра Брянцева, который в начале месяца сам побывал с ответным визитом в Астрахани.

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